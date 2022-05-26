Кремль вдається до своїх традиційних методів, щоб підірвати авторитет Кримської платформи - експерт

19:23 20 серпня Київ, Україна

Влада РФ намагається використовувати суміш традиційних методів для пропаганди своїх наративів, щоб знецінити і підірвати авторитет української ініціативи "Кримська платформа".



Про це заявила Джейд МакГлінн, британська експертка з питань Росії та політики пам'яті, дослідниця Товариства Генрі Джексона і учасниця міжнародної експертної мережі Кримської платформи.



«Кремль вже використовує свою традиційну суміш глузування, дезінформації та дестимулювання, щоб підірвати авторитет Кримської платформи, і він буде продовжувати це робити», - заявила МакГлінн.



У Росії вдаються до тиску на іноземні уряди і прагнуть зіграти на певній міжнародній апатії щодо питання Криму, так само як для закріплення влади грають на політичну апатію на домашній арені, вважає експертка.



Це означає, за її словами, що Кремль і надалі використовуватиме свої "інформаційні" агентства і засоби масової інформації (RT, Sputnik) для пропаганди наративів, таких як «в Криму відбувся легітимний референдум», «Крим - це споконвічно російська земля», «Україна - все одно несправжня країна», «Крим був переданий Україні випадково» або «Росія повинна була втрутитися, щоб врятувати кримчан від бандерівського геноциду».



Тому, на переконання МакГлінн, «вкрай важливо, щоб Кримська платформа мала потужний стратегічний комунікаційний план, розроблений спільно з міжнародними експертами та адаптований до місцевих умов, щоб боротися з такими наративами і пояснювати, чому протидія окупації Криму Росією має значення для всіх нас».



Крім того, на міжнародному рівні слід набагато краще висвічувати подальше погіршення ситуації з переслідуваннями кримських татар, а політикам і експертам країн НАТО слід пояснювати своїм аудиторіям, чому Крим має значення для їхньої власної країни, відзначає експертка.



Вона визнала, що навіть у Великобританії, де Україна має велику підтримку, деякі депутати припускають, що немає сенсу обговорювати Крим, оскільки це "доконаний факт".



«Нам (друзям України - ред.) треба боротися з таким ставленням і пояснювати, що навіть якщо ми не можемо негайно зупинити окупацію, ми все одно повинні уважно стежити за тим, що відбувається на півострові через наслідки, які це матиме для міжнародної безпеки та для тих, хто живе в умовах російської окупації, - зазначила експертка. - Більш того, ми повинні розуміти, який саме сигнал ми б послали російському уряду, якби мовчки прийняли факт окупації; а саме, що силова зміна кордонів прийнятна, і з порушенням норм немає проблем», - підсумувала експертка.