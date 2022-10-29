Кремль перебільшує "успіхи", щоб підняти бойовий дух армії - ISW

11:02 29 жовтня Київ, Україна

Росія перебільшує свої успіхи під Бахмутом, щоб підняти бойовий дух серед окупантів. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Експерти вважають, що російські загарбники в кращому разі досягли обмежених "здобутків" на тій ділянці лінії фронту. За їхніми словами, ці "перемоги" далися росіянам великою кров'ю та повільними темпами.

Висвітлення ситуації під Бахмутом у такому ключі вигідне голові ПВК Вагнера Євгену Пригожину, який взяв особисту відповідальність за "перемогу" на Донбасі. Зокрема, 23 жовтня він заявив, що "вагнерівці" просуваються там на 100-200 м на день і що це "нормальний темп" для сучасних досягнень.

"Російські сили, ймовірно, фальсифікують заяви про настання в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі втрат, що тривають на північному сході і півдні України".. Навіть заявлена швидкість наступу була б невдалою для основних зусиль у механізованій війні, і ці твердження насправді перебільшені”, - йдеться у повідомленні.

Аналітики також вважають, що завершена мобілізація в Росії навряд чи вплине на бойову міць Росії.

Вони звертають увагу, що глава Кремля Володимир Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні.. Це співвідношення передбачає, що 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців візьмуть участь у бойових діях в Україні після завершення навчання десь у листопаді, вважають експерти.

Напрямок росією 41 тисяч погано навчених військовослужбовців в Україну тимчасово зміцнив російські оборонні лінії. Однак ці резервісти ще не зіткнулися з повним тягарем великого та підготовленого українського контрнаступу, зазначають експерти.

Нинішнє розгортання не призвело до збільшення бойової сили росії, вважають аналітики. Вони впевнені, що цього не станеться і надалі.

Нагадаємо, в ISW вважають, що росія використовує оголошення військового стану для полегшення мобілізації.