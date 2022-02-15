Кремль підтвердив заплановане виведення частини військ від кордону з Україною

14:22 15 лютий Київ, Україна

Кремль заявив у вівторок, що виведення деяких російських військ від кордонів України було заплановано, але наголосив, що Росія продовжить перекидати війська через країну на власний розсуд.



«Ми завжди говорили, що після закінчення навчань... війська повернуться до місць постійного базування. Нічого нового тут немає. Це звичайний процес», - заявив журналістам офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Сьогодні Росія заявила, що відводить частину своїх сил поблизу кордону з Україною на свої бази, що стане першим важливим кроком до деескалації за кілька тижнів кризи із Заходом.



У розмові з журналістами у вівторок Пєсков відкинув твердження Заходу про те, що Росія планувала напасти на Україну.



"Це не що інше, як абсолютно безпрецедентна кампанія з провокування напруженості", - сказав він.



Пєсков особливо обурився діями низки західних країн, зокрема, США та Канади, щодо перенесення своїх посольств із української столиці, Києва.



"Це якась показна істерія, яка, звичайно, ні на чому не заснована", - сказав він.