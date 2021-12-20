Кремль планує вторгнення в Україну у січні-лютому – ГУР

12:50 21 листопад Київ, Україна

Про те, що Кремль готується до масштабних військових дій щодо чергового захоплення українських територій, відомо не лише у США та Європі. Останнім часом цей факт не заперечує й Україна. Як заявив глава Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, на кордоні з нашою державою РФ зосередила величезні військові сили. За даними розвідки, у січні-лютому Кремль планує розпочати вторгнення російської армії на територію України.

Крім того, що на сьогодні біля кордону України зосереджено понад 92 тисячі російських військових, останні російські навчання Захід-2021 продемонстрували можливість Москви провести одночасну висадку десанту в кількості понад 3,5 тисячі бійців ВДВ і спецзагону.

Як професійний військовий, Буданов озвучив передбачуваний сценарій дій російської сторони у разі запланованого вторгнення.

Після серії ударів з повітря, артилерії бронетанкових військ відбудеться висадка повітряно-десантних військ як на східному кордоні, так і в районі Одеси та Маріуполя. Дещо меншими силами може статися вторгнення з боку Білорусі, - розповів він.

За його словами, можливий військовий напад Росії буде найбільш руйнівним з початку російської агресії у 2014 році, за час якої загинуло близько 14 тисяч українців.

Глава розвідки вказав також на збільшення військового контингенту та зброї Росії в окупованому Криму, де до українських рубежів підтягують установки ракет малої дальності Іскандер та іншу зброю.

Для російських військових не стануть проблемою умови зимових холодів.

Але, перш ніж розпочати наступ, Росія намагатиметься значно знизити боєздатність України. Для цього зараз на нашій території проводяться низка секретних операцій, що викликають дестабілізацію, розрив єдності та невдоволення у суспільстві.

"Дані розвідки США про час передбачуваного вторгнення Росії повністю збігаються з даними української розвідки", - додав Буданов.

Нагадаємо, що США серйозно ставляться до військової загрози вторгнення РФ в Україну і всіляко підштовхують ЄС до створення системи економічних і військових заходів для стримування Москви.