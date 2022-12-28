Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, але хоче змусити Захід тиснути на Україну — ISW

13:35 28 грудня Київ, Україна

Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які б призвели до остаточного врегулювання війни в Україні, а прагне тимчасового припинення бойових дій. Це дозволило б росіянам переоснастити та поповнити свою армію для наступних наступальних кампаній проти України.





При цьому росія намагається змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) При цьому росія намагається змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори.

"Кремль регулярно зображує Україну як західного пішака, який не має фактичного суверенітету, щоб дискваліфікувати українських чиновників у майбутніх прямих переговорах і подати переговори з росією як відповідальність західних чиновників", - йдеться в аналітичному звіті.

Кремль регулярно висвітлює свої претензії до Заходу через війну в Україні замість своїх претензій до самої України, відзначили аналітики. Це робиться для того, щоб західні чиновники відчули себе змушеними піти на превентивні поступки, щоб заманити росію за стіл переговорів.

“Кремль постійно зображатиме українських посадовців такими, що без потреби затягують війну, водночас повторюючи свої цілі війни, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони тиснули на Україну, щоб вони вели переговори на більш вигідних для росії умовах”, — зазначили в ISW.

Інші ключові висновки ISW щодо війни в Україні