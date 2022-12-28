Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, але хоче змусити Захід тиснути на Україну — ISW

Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які б призвели до остаточного врегулювання війни в Україні, а прагне тимчасового припинення бойових дій. Це дозволило б росіянам переоснастити та поповнити свою армію для наступних наступальних кампаній проти України.
Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
При цьому росія намагається змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори.
При цьому росія намагається змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори.
Кремль регулярно висвітлює свої претензії до Заходу через війну в Україні замість своїх претензій до самої України, відзначили аналітики. Це робиться для того, щоб західні чиновники відчули себе змушеними піти на превентивні поступки, щоб заманити росію за стіл переговорів.
Інші ключові висновки ISW щодо війни в Україні
- Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що кремль продовжуватиме домагатися військового вирішення війни, поки США не приймуть його вимоги та не змусять Україну зробити те ж саме;
- лавров заявив, що росія не може працювати над будь-якими домовленостями із Заходом через його нібито провокаційні дії;
- кремль, ймовірно, продовжить інформаційні операції, щоб змусити Захід запропонувати превентивні поступки та тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори;
- кремль все більше залучає обраних провоєнних блогерів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі;
- українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювало ISW;
- можливо, російські війська наближаються до кульмінації в районі Бахмута на тлі продовження наступальних операцій росії і в районі Авдіївка-Донецьк;
- російські війська продовжують фортифікаційні дії на півдні України;
- кремль продовжує намагатися публічно покарати дезертирів і диверсантів;
- російські чиновники активізують роботу з депортації дітей із окупованих територій до росії.
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