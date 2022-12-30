Кремль не може захистити свою територію - ISW

08:49 30 грудня Київ, Україна

Вибухи на військових об'єктах у тилових районах росії ілюструють неефективність російської ППО і загострюють критику того, що кремль не може захистити свою територію. Про це у четвер, 29 грудня, пише Інститут вивчення війни (ISW).



При цьому аналітики вказали, що вибухи на військовому аеродромі - вже не перший епізод у військовому протистоянні з Україною.

"Стає все очевиднішим, що росія не здатна протистояти повітряним загрозам глибоко всередині своєї території", - вказують в ISW.



Фахівці припускають, що повторні вибухи на військовому об'єкті посилять критику кремля із боку провоєнного суспільства.



У звіті вказується, що деякі блогери почали вже ставити під сумнів правдивість доповідей міноборони росії.