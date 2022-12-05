Кремль не визнаватиме стелю цін на нафту

У москві заявили стосовно відповіді на ембарго щодо постачання російської нафти та стелі цін на неї.
Про це сказав речник кремля дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ в понеділок, 5 грудня.
Про це сказав речник кремля дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ в понеділок, 5 грудня.
Коментуючи заяви зі США про те, що після ухвалення таких рішень "нічого не зміниться", пєсков зазначив: "Зміниться. Очевидним і незаперечним є одне: ухвалення цих рішень – це крок у бік дестабілізації світових енергетичних ринків".
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