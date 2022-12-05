Кремль не визнаватиме стелю цін на нафту

14:07 05 грудня Київ, Україна

У москві заявили стосовно відповіді на ембарго щодо постачання російської нафти та стелі цін на неї.



Про це сказав речник кремля дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ в понеділок, 5 грудня.

"Рішення готується, - відповів він на запитання журналістів про те, коли можна чекати відповідь москви. - Очевидним є одне - ніяких стель ми не визнаватимемо", - зазначив пєсков.

Коментуючи заяви зі США про те, що після ухвалення таких рішень "нічого не зміниться", пєсков зазначив: "Зміниться. Очевидним і незаперечним є одне: ухвалення цих рішень – це крок у бік дестабілізації світових енергетичних ринків".