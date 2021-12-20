Кремль направив в МЗС України ноту протесту через вчорашні акції під посольством РФ у Києві

14:24 17 березень Київ, Україна

У відповідь на акцію, яка відбулася 16 березня біля посольства Росії в Києві, в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного в справах України в РФ Василя Покотила і висловили йому "рішучий протест".

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також нанесені ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках в місті", - сказано в повідомленні.

У МЗС РФ відзначили, що українському дипломату було заявлено, що "російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в яких міститься зобов'язання приймаючої сторони щодо запобігань будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образи їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента. Зажадали від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і забезпечити умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні".



"Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв'язку з цим інцидентом", - додали в російському МЗС.



Вранці вівторка, 16 березня, в столиці біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.