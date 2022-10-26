Кремль має намір використати недавні укази про воєнний стан для посилення мобілізації - ISW

09:51 26 жовтня Київ, Україна

Влада росії використовує оголошення військового стану на окупованих територіях України для "полегшення" мобілізації. Тим часом офіційні особи росії все частіше намагаються у своїй риториці пов'язати війну росії в Україні з релігійними концепціями.



Про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).



Зазначається, що президент росії володимир путін провів 25 жовтня засідання координаційної ради, на якому мер москви сергій собянін заявив про "необхідність ввести додаткові заходи безпеки в прикордонних областях".

"Ймовірно, це вказує на те, що кремль має намір використати нещодавні укази про воєнний стан (для мобілізації")", - йдеться у повідомленні.

Путін також сказав, що російський уряд має працювати "у високому темпі" і відповідно до "гранично реалістичної оцінки ситуації з національною безпекою".



Собянін зазначив, що російські офіційні особи проводять планові заходи безпеки на всій території російської федерації.

"Ці коментарі вказують на те, що кремль має намір використати недавнє оголошення військового стану для полегшення мобілізації та військових дій", - додали в ISW.

Як відомо, 19 жовтня путін "ввів" військовий стан на окупованих рф українських територіях. Для України це не змінює нічого, деокупація територій продовжується, заявили в ОПУ.

Також російські офіційні особи все частіше намагаються у своїй риториці пов'язати війну росії в Україні з релігійними концепціями, нібито доступними як для християн, так і для мусульман, "ймовірно, для того, щоб догодити групам релігійних меншин у російських збройних силах".



Так, помічник секретаря ради безпеки росії олексій павлов розширив заяви голови Чеченської Республіки рамзана кадирова від 25 жовтня про те, що метою війни в Україні має бути "повна десатанізація". Павлов стверджував, що українське суспільство визначається "фанатиками", що прагнуть відмовитися від цінностей російської церкви, ісламу та іудаїзму.



Кадиров також заявив, що війна в Україні наразі є "джихадом проти українського сатанізму".