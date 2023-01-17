Кремль сподівається поставити медведчука на чолі "альтернативного українського уряду" - ISW

10:54 17 січня Київ, Україна

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" ігор гіркін (стрєлков) відродив дискусії про намір кремля повернути до влади в Україні кума президента росії віктора медведчука





Аналітики зазначають, що гіркін заявив 16 січня, що кремль сподівається поставити медведчука на чолі альтернативного українського уряду. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) Аналітики зазначають, що гіркін заявив 16 січня, що кремль сподівається поставити медведчука на чолі альтернативного українського уряду.

"Гіркін і пов'язаний з кремлем мілблогер саша коц критикували придатність медведчука і доцільність того, щоб він коли-небудь обійняв таку посаду. Ця розмова нагадує попередні ЗМІ спекуляції щодо потенційного плану кремля призначити колишнього українського диктатора віктора януковича лідером України на початку 2020 року", - наголосили в Інституті.

Що відомо про медведчука

Медведчук підозрюється у скоєнні кількох злочинів: зазіхання на територіальну цілісність України, розкрадання природних ресурсів, передача таємної інформації російським спецслужбам, державна зрада та сприяння діяльності терористичної організації. Підозра щодо останнього епізоду (сприяння тероризму) була оголошена 8 жовтня 2021 року.



12 квітня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив про затримання медведчука та опублікував його фото у наручниках та військовій формі. Згодом він запропонував обміняти його на українців, які опинилися в полоні.



СБУ повідомила деталі затримання: федеральна служба безпеки росії намагалася вивезти медведчука спочатку до Придністров'я, а потім до москви. Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила маршрут та з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи фсб. Внаслідок цього медведчук був затриманий при виїзді з Київської області.



21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема, військових "Азова". Обмін відбувся у Чернігівській області. Загалом із російського полону звільнили 215 військових. З них 108 – бійці "Азова". Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії — вони повернулися за посередництва Саудівської Аравії.



В обмін на 200 українських захисників Україна передала віктора медведчука. За словами голови ГУР Міноборони України Кирила Буданова, екснардеп від "ОПЗЖ" віктор медведчук був потрібен фсб, тому що через нього йшло фінансування агентів росії в Україні.



До спецоперації, крім України, було приєднано Польщу, Саудівську Аравію, Туреччину.