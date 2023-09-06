Кремль мотивує росіян до масової публічної мобілізації - Юсов

Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени 2023 року. Кремль зараз шукає способів підвищити готовність росіян "йти на забій".
Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов у ефірі телемарафону у понеділок, 21 серпня.
Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов у ефірі телемарафону у понеділок, 21 серпня.
Водночас він припускає, що може бути і нова публічна хвиля. Єдине, що стримує кремль, то це настрої російського населення.
За його словами, поки що нової хвилі громадської мобілізації в росії не було, але Юсов вважає це можливим сценарієм протягом найближчої осені.
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