Кремль мотивує росіян до масової публічної мобілізації - Юсов

18:01 21 серпня Київ, Україна





Про це заявив представник Головного управління розвідки Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени 2023 року. Кремль зараз шукає способів підвищити готовність росіян "йти на забій".Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов у ефірі телемарафону у понеділок, 21 серпня.

"Нова публічна хвиля мобілізації могла б бути запущена вже давно. Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території росії не припинялися. І після так званої "часткової мобілізації" цей "м'ясний фонд" поповнюється у рашистській армії", - пояснив представник ГУР.

Водночас він припускає, що може бути і нова публічна хвиля. Єдине, що стримує кремль, то це настрої російського населення.

"Які б вони не були зазомбовані, але жителі кремля побоюються наступних реакцій. Тому вони думають над тим, як підвищити "мобілізаційний запал" і готовність населення йти на забій заради втілення якихось шалених мрій кремлівського карлика", - резюмував Юсов.

За його словами, поки що нової хвилі громадської мобілізації в росії не було, але Юсов вважає це можливим сценарієм протягом найближчої осені.