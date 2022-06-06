Кремль хоче втягнути країни ОДКБ у війну в Україні під виглядом «миротворців»

20:09 06 червня Київ, Україна





Він уточнив, що йдеться про окуповані російськими військами території України, а також самопроголошені Донецькою та Луганською народні республіки.



Не можна виключати, що будуть затребувані миротворці з країн ОДКБ та на окупованих територіях України та на самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках.. Інакше нібито туди можуть увійти війська НАТО. Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував запровадити в Україні миротворців Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Він уточнив, що йдеться про окуповані російськими військами території України, а також самопроголошені Донецькою та Луганською народні республіки.Не можна виключати, що будуть затребувані миротворці з країн ОДКБ та на окупованих територіях України та на самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках.. Інакше нібито туди можуть увійти війська НАТО.



Водночас, Картаполов вважає, що поки що необхідності в присутності миротворців ОДКБ в Україні немає, «і сама обстановка це не дозволяє». Однак вони можуть знадобитися після закінчення війни.



"Доки триває "спецоперація", ніякі миротворці там не з'являться, а вона буде продовжуватися, поки всі завдання не будуть вирішені, а ось на постконфліктному етапі регулювання можливі різні варіанти, не виключено, що миротворці ОДКБ будуть потрібні", - заявив Картаполів.

29 травня генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась заявив, що в організації розглядають можливість залучення своїх миротворців за межами зони відповідальності. Він наголосив, що у країнах ОДКБ є ясне розуміння, що «колективна участь у політичних та військово-політичних процесах, у тому числі миротворчих місіях, найчастіше дає додаткові переваги».



При цьому Зась зазначив, що відправлення сил ОДКБ можливе лише за згодою всіх держав-членів та за наявності відповідного мандату ООН. До складу блоку входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан.



16 травня у Москві відбувся перший з 2019 року очний саміт ОДКБ. Під час зустрічі президент Росії Володимир Путін розповів про війну в Україні, виправдовуючи її боротьбою з «націоналістами» та необхідністю ліквідації «біолабораторій» Пентагону, але відгук знайшов лише у президента Білорусі Олександра Лукашенка.



Той розкритикував інших членів ОДКБ за недостатню підтримку Москви та Мінська перед західними санкціями.. Він нагадав, що у січні ОДКБ направила сили до Казахстану, щоб врятувати уряд країни на тлі протестів, але «залишила росію наодинці під час війни в Україні». Проте решта лідерів країн-членів ОДКБ про Україну у своїх виступах говорити не стали.



Під час голосування в ООН 2 березня щодо засудження вторгнення Росії, Білорусь була єдиною пострадянською країною, яка прийняла бік Росії.