Кремль хоче втягнути країни ОДКБ у війну в Україні під виглядом «миротворців»

Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував запровадити в Україні миротворців Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Він уточнив, що йдеться про окуповані російськими військами території України, а також самопроголошені Донецькою та Луганською народні республіки.
Не можна виключати, що будуть затребувані миротворці з країн ОДКБ та на окупованих територіях України та на самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках.. Інакше нібито туди можуть увійти війська НАТО.
Він уточнив, що йдеться про окуповані російськими військами території України, а також самопроголошені Донецькою та Луганською народні республіки.
Не можна виключати, що будуть затребувані миротворці з країн ОДКБ та на окупованих територіях України та на самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках.. Інакше нібито туди можуть увійти війська НАТО.
Водночас, Картаполов вважає, що поки що необхідності в присутності миротворців ОДКБ в Україні немає, «і сама обстановка це не дозволяє». Однак вони можуть знадобитися після закінчення війни.
"Доки триває "спецоперація", ніякі миротворці там не з'являться, а вона буде продовжуватися, поки всі завдання не будуть вирішені, а ось на постконфліктному етапі регулювання можливі різні варіанти, не виключено, що миротворці ОДКБ будуть потрібні", - заявив Картаполів.
29 травня генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась заявив, що в організації розглядають можливість залучення своїх миротворців за межами зони відповідальності. Він наголосив, що у країнах ОДКБ є ясне розуміння, що «колективна участь у політичних та військово-політичних процесах, у тому числі миротворчих місіях, найчастіше дає додаткові переваги».
При цьому Зась зазначив, що відправлення сил ОДКБ можливе лише за згодою всіх держав-членів та за наявності відповідного мандату ООН. До складу блоку входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан.
16 травня у Москві відбувся перший з 2019 року очний саміт ОДКБ. Під час зустрічі президент Росії Володимир Путін розповів про війну в Україні, виправдовуючи її боротьбою з «націоналістами» та необхідністю ліквідації «біолабораторій» Пентагону, але відгук знайшов лише у президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Той розкритикував інших членів ОДКБ за недостатню підтримку Москви та Мінська перед західними санкціями.. Він нагадав, що у січні ОДКБ направила сили до Казахстану, щоб врятувати уряд країни на тлі протестів, але «залишила росію наодинці під час війни в Україні». Проте решта лідерів країн-членів ОДКБ про Україну у своїх виступах говорити не стали.
Під час голосування в ООН 2 березня щодо засудження вторгнення Росії, Білорусь була єдиною пострадянською країною, яка прийняла бік Росії.
При цьому Зась зазначив, що відправлення сил ОДКБ можливе лише за згодою всіх держав-членів та за наявності відповідного мандату ООН. До складу блоку входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан.
16 травня у Москві відбувся перший з 2019 року очний саміт ОДКБ. Під час зустрічі президент Росії Володимир Путін розповів про війну в Україні, виправдовуючи її боротьбою з «націоналістами» та необхідністю ліквідації «біолабораторій» Пентагону, але відгук знайшов лише у президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Той розкритикував інших членів ОДКБ за недостатню підтримку Москви та Мінська перед західними санкціями.. Він нагадав, що у січні ОДКБ направила сили до Казахстану, щоб врятувати уряд країни на тлі протестів, але «залишила росію наодинці під час війни в Україні». Проте решта лідерів країн-членів ОДКБ про Україну у своїх виступах говорити не стали.
Під час голосування в ООН 2 березня щодо засудження вторгнення Росії, Білорусь була єдиною пострадянською країною, яка прийняла бік Росії.
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