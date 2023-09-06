Кремль готується до теракту на курській АЕС – ЦНС
18:11 15 серпня Київ, Україна
Росіяни планують провокацію на курській атомній електростанції в рф і готують евакуацію місцевого населення, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), оприлюднивши фото відповідних документів.
"За даними опору, у курській області йде підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр", - зазначається у повідомленні.
Як зазначили в ЦНС, загалом росіяни планують евакуювати від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 мільйон людей, а самого курська 435 тисяч.
"Тобто мова про 5% населення, що свідчить про "обраність" тих, хто потрапив до списку. Ця провокація необхідна самим росіянам, щоб відволікти увагу світу від захоплення ЗАЕС", - додали в Центрі.
У ЦНС зазначили, що Сили оборони України діють виключно на українській території та не планують атакувати атомні станції.
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