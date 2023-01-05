Кремль готовий до "діалогу" з питання війни за однієї умови

Російський агресор відкритий до "діалогу" щодо війни в Україні, але Києву нібито потрібно враховувати "нові територіальні реалії".
Про це заявив глава правлячого режиму росії володимир путін під час розмови телефоном з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомила пресслужба кремля в Telegram-каналі за підсумками їхньої телефонної розмови в четвер, 5 січня.
Путін під час цієї розмови вкотре скаржився на "деструктивну роль Заходу", а також на те, що він "накачує Україну озброєнням".
Російський президент "підтвердив відкритість росії до серйозного діалогу", але за умови, що Київ виконає "відомі вимоги", стверджує кремль.
Путін та Ердоган також обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та постачання продовольства та добрив з росії.
Про це заявив глава правлячого режиму росії володимир путін під час розмови телефоном з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомила пресслужба кремля в Telegram-каналі за підсумками їхньої телефонної розмови в четвер, 5 січня.
Путін під час цієї розмови вкотре скаржився на "деструктивну роль Заходу", а також на те, що він "накачує Україну озброєнням".
Російський президент "підтвердив відкритість росії до серйозного діалогу", але за умови, що Київ виконає "відомі вимоги", стверджує кремль.
Путін та Ердоган також обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та постачання продовольства та добрив з росії.
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