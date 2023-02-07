Кремінна постійно під прицілом окупантів - Гайдай

12:18 07 лютого Київ, Україна

Росіяни безперервно атакують Кремінну на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

"Це ще не той наступ, про який зараз багато говорять, а швидше за все – розвідка боєм", – зазначив він.

За словами Гайдая, Сили оборони України контролюють ситуацію, що склалася, і володіють інформацією про маневри і резерви армії росії на цій ділянці.



Він додав, що далекобійні снаряди, на які очікують українські сили, дозволять практично повністю розірвати логістичне коло постачання зброї росіянами на території регіону.