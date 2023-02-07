Кремінна постійно під прицілом окупантів - Гайдай

Росіяни безперервно атакують Кремінну на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, Сили оборони України контролюють ситуацію, що склалася, і володіють інформацією про маневри і резерви армії росії на цій ділянці.
Він додав, що далекобійні снаряди, на які очікують українські сили, дозволять практично повністю розірвати логістичне коло постачання зброї росіянами на території регіону.
Він додав, що далекобійні снаряди, на які очікують українські сили, дозволять практично повністю розірвати логістичне коло постачання зброї росіянами на території регіону.
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