Кравчуку призначили заступника в ТКГ

Стало відомо про нового члена в складі української делегації в ТКГ. Сьогодні, 18 серпня, Президент України підписав відповідний указ за №327 / 2020.

Відповідно до цього документа Володимир Зеленський ввів першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна (1990-1992 рр.) До складу української делегації для участі в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

У документі йдеться про те, що Фокін призначений першим заступником глави делегації, зокрема, за згодою.

Даним рішенням лідер України вніс зміни в указ президента України від 5 травня 2020 №167 «Про делегацію України для участі в Тристоронньої контактній групі» (зі змінами, внесеними Указом від 30 липня 2020 го №302).

«На часткову зміну статті 2 ввести до складу делегації України для участі в Тристоронньої контактній групі Фокіна Вітольда Павловича, визначивши його першим заступником глави делегації (за згодою). У статті 3 слова «першого заступника» замінити словами «першим заступникам», - йдеться в документі.

Указ Зеленського вступає в силу з дня його опублікування.