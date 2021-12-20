Кравчук стане послом миру на Донбасі

18:06 30 липень Київ, Україна

Указом від 30 липня Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головним делегатом в Донбасі. Саме перший український президент очолить українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації.

Деталі: Своїм указом Зеленський вивів зі складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі другого президента України Леоніда Кучму і ввів першого президента Леоніда Кравчука. За словами Кравчука, на своєму посту він буде робити все можливе для досягнення миру на Донбасі.

Фото: Украина хочет решить ситуацию на Донбассе с миром

Як повідомляє ОП, Кравчук також похвалив Володимира Зеленського за "реанімацію" переговорного процесу в нормандської форматі і встановлення "всеосяжного" режиму припинення вогню на Донбасі.

Що передувало Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації в Донбасі.

Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з поста глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі.