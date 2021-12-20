Кравчук стане послом миру на Донбасі

18:06 30 липень Київ, Україна

Указом від 30 липня Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головним делегатом в Донбасі. Саме перший український президент очолить українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації.

Деталі: Своїм указом Зеленський вивів зі складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі другого президента України Леоніда Кучму і ввів першого президента Леоніда Кравчука. За словами Кравчука, на своєму посту він буде робити все можливе для досягнення миру на Донбасі.

Як повідомляє ОП, Кравчук також похвалив Володимира Зеленського за "реанімацію" переговорного процесу в нормандської форматі і встановлення "всеосяжного" режиму припинення вогню на Донбасі.

Що передувало Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації в Донбасі.

Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з поста глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі.