Кравчук розповів хто повинен представляти ОРДЛО

20:30 10 серпень Київ, Україна

про прийнятні представників від Леонід Кравчук розповів,представників від ОРДЛО , з ким делегація тристоронньої контактної групи готова вести переговори.

«Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участь у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив в полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, в школах, в громадських організаціях - я готовий їх слухати », - сказав Кравчук.

Він додав, що Москва може піти на врегулювання ситуації, якщо жителі ОРДЛО самі вимагатимуть припинення війни.

«Вони зараз не вимагають припинення війни, так як не бачать своєї перспективи, не бачать свого майбутнього. Їх обдурила кремлівська пропаганда. Вони бачать в Україні ворога », - резюмував Кравчук.

Також він зазначив, що українська сторона має намір залучити до роботи в Мінську ще одного або декількох людей з Донбасу.