Кравчук про звільнення Фокіна

12:49 01 жовтень Київ, Україна

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів подробиці звільнення Вітольда Фокіна з ТКГ.



«Знали чи не знали, що така позиція Вітольда Павловича? Ну а хто її міг знати, якщо він ніде не брав участі в таких політичних дебатах, ви його бачили десь на телешоу до цього... Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли або не могли», - вважає Кравчук.



Він виправдовує слова Фокіна про те, що нібито немає війни між Україною та Росією, «тривалою відсутністю в інформаційно-політичному просторі». Він також припускає, що Фокін міг зробити скандальну заяву на емоціях.



Водночас Кравчук називає Фокіна «досвідченою та сумлінною» людиною, але розуміє, чому його висловлювання викликали обурення.



«Ми не звинувачували ні в чому Вітольда Павловича, а просто сказали, що ситуація склалася така, що він сам має визначитися зі своєю позицією, як бути далі. Ми не робили якихось звинувачень і не висували радикальних пропозицій. Але точно сказали, що Вітольд Павлович повинен сам визначити свої подальші дії, своє перебування в делегації. Президент видав указ про його виведення з переліку членів делегації і звільнив з посади глави делегації», - сказав Кравчук.



На уточнювальне запитання, чи сам Фокін попросив Володимира Зеленського звільнити його, Кравчук пояснив, що з ним говорив він сам, а також глава Офісу президента Андрій Єрмак.



«З Вітольдом Павловичем, по-перше, говорив я, тому що я його давно знаю і не хочу, щоб ця ситуація була неточною, щоб всі знали позицію кожного... Я також зрозумів Вітольда Павловича, що він хоче сам це питання вирішити, не доводячи до якогось адміністративного сплеску. Я знаю, що з ним спілкувався і глава ОПУ Андрій Єрмак... І я думаю, що наша заява, мається на увазі заява делегації, і позиція самого Андрія Єрмака, він її також оприлюднив, це дало підстави або матеріали для того, щоб президент вирішив це питання указом», - заявив глава української делегації в ТКГ.



87-річний Вітольд Фокін увійшов до складу української делегації в ТКГ по Донбасу 18 серпня. Менш ніж за два тижні він виступив за загальну амністію та особливий статус всього Донбасу.



Крім того, Фокін назвав контрольованих Кремлем бойовиків «повстанцями» і запропонував сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» для проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.



Після резонансних заяв його викликали в Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування парламенту. Засідання мало відбутися 15 вересня, але Фокін відмовився приходити на комітет, пославшись на зайнятість.



На засіданні комітету 29 вересня він заявив, що не вірить в те, що Україна воює на Донбасі з РФ.



Наступного дня Фокіна вивели зі складу української делегації в ТКГ.