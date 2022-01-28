Кравчук: потрібно обійти нездійсненні мінські домовленості

У своєму інтерв'ю глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук визнав, що Україна потрапила в досить складну ситуацію, тому що укладені раніше мінські домовленості були свідомо приречені на провал. Єдина можливість для вирішення конфлікту на Донбасі - це піти в обхід домовленостей, уклавши нові угоди під час переговорів в нормандському форматі.

За словами Кравчука, виконання мінських домовленостей зараз неможливе через різні позиції України та Росії щодо визначення послідовності передачі контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі

"Ми зараз знаходимося в досить непростій ситуації: є мінські угоди, але вони не можуть бути виконані в силу зрозумілих причин. І тому що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, міжнародні угоди не можуть бути скасовані однією стороною", - пояснив він.

На думку Кравчука, розв’язати цю проблему можливо на рівні Нормандської четвірки. Він висловив надію, що після зустрічі радників глав країн Нормандської четвірки буде проведено новий саміт за участю лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

"Я думаю, що на відповідних умовах і під час таких зустрічей це питання потрібно вирішувати. Тільки на такому рівні, іншого я не бачу", - перший президент України.

Нагадаємо, 11 вересня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн нормандського формату, де обговорювали підготовку до саміту четвірки, а також ситуацію на Донбасі. Українська сторона вважає, що вона вже виконала своє "домашнє завдання".