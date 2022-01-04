Кравчук сподівається на прийняття ТКГ доопрацьованого ним документа щодо Донбасу

12:34 26 квітень Київ, Україна

Тристороння контактна група на цьому тижні може затвердити документ щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.

Доопрацьований Леонідом Кравчуком документ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі був прийнятий керівниками ТКГ за основу.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до того механізму, який вже задіяний з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", - заявив Кравчук.

Він уточнив, що пропозиції української сторони стосується трьох основних напрямків.

"По-перше, посилити контроль над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге - санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити і прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин", - розповів Кравчук.

Він додав, що над документом продовжує працювати робоча група в ТКГ, його обговорять 27 квітня.