Кравчук ініціював проведення засідання з виборів в ОРДЛО

Комітет Верховної Ради завтра, 26 серпня, проведе засідання, на якому буде розглянуто відповідність постанови ВР про місцеві вибори до положень Закону про самоврядування в окремих районах Донбасу.
За його словами, згідно з дорученням керівництва парламенту, дане звернення направлено для розгляду та підготовки відповіді в три комітети, а саме Комітет з питань організації державної влади, Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та Комітет з питань національної безпеки і оборони і розвідки.
Під час обговорення депутати висловили пропозицію, що засідання має відбуватися без журналістів і трансляції у форматі круглого столу, в залі фракції "Слуги народу", а також на нього можна покликати глав двох інших комітетів і представників Офісу Президента і керівництво парламенту.
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