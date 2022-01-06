Кравчук ініціював проведення засідання з виборів в ОРДЛО

15:22 25 серпень Київ, Україна

Комітет Верховної Ради завтра, 26 серпня, проведе засідання, на якому буде розглянуто відповідність постанови ВР про місцеві вибори до положень Закону про самоврядування в окремих районах Донбасу.

"У парламент надійшло звернення голови делегації України для участі в Тристоронньої контактній групі Леоніда Макаровича Кравчука з пропозицією розглянути питання про відповідність постанови Верховної Ради України про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році положень закону України" Про основному порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей "і комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, підтриманого резолюцією Ради безпеки ООН 22 лютого 2015 року", - зазначив глава комітету Андрій Клочко.

За його словами, згідно з дорученням керівництва парламенту, дане звернення направлено для розгляду та підготовки відповіді в три комітети, а саме Комітет з питань організації державної влади, Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та Комітет з питань національної безпеки і оборони і розвідки.

"Шановні колеги, є пропозиція на завтра призначити на 11:00 комітет з цього питання і обговорити ... У листі немає бажання перегляду рішення комітету ", - додав Клочко.

Під час обговорення депутати висловили пропозицію, що засідання має відбуватися без журналістів і трансляції у форматі круглого столу, в залі фракції "Слуги народу", а також на нього можна покликати глав двох інших комітетів і представників Офісу Президента і керівництво парламенту.