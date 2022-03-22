Кравчук хоче через тиждень знову зібрати ТКГ і представити власний план дій

11:12 29 жовтня Київ, Україна

Леонід Кравчук має намір через тиждень зібрати засідання ТКГ , на якому представить власний план дій для якнайшвидшого виконання Мінських домовленостей.

"Україна також підготує свій проєкт плану дій. Тому пропонуємо через тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання роботи", - заявив Леонід Кравчук.

Недавня дискусія в робочій групі з політичних питань не продемонструвала просувань.



В гуманітарній робочій групі обговорили підготовку до відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду - виїзду: пункту в Золотому і Щасті Луганської області. Учасники засідання запевнили, що 10 листопада 2020 року обидва КПВВ будуть готові до відкриття, як це раніше анонсував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.



Під час засідання ТКГ Резніков повідомив, що 6 листопада відвідає ці контрольні пункти для завершення організаційних питань. Також він запросив приєднатися до поїздки спеціальну представницю ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау.