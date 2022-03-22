Кравчук хоче через тиждень знову зібрати ТКГ і представити власний план дій

Леонід Кравчук має намір через тиждень зібрати засідання ТКГ, на якому представить власний план дій для якнайшвидшого виконання Мінських домовленостей.
Недавня дискусія в робочій групі з політичних питань не продемонструвала просувань.
В гуманітарній робочій групі обговорили підготовку до відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду - виїзду: пункту в Золотому і Щасті Луганської області. Учасники засідання запевнили, що 10 листопада 2020 року обидва КПВВ будуть готові до відкриття, як це раніше анонсував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Під час засідання ТКГ Резніков повідомив, що 6 листопада відвідає ці контрольні пункти для завершення організаційних питань. Також він запросив приєднатися до поїздки спеціальну представницю ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау.
В гуманітарній робочій групі обговорили підготовку до відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду - виїзду: пункту в Золотому і Щасті Луганської області. Учасники засідання запевнили, що 10 листопада 2020 року обидва КПВВ будуть готові до відкриття, як це раніше анонсував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Під час засідання ТКГ Резніков повідомив, що 6 листопада відвідає ці контрольні пункти для завершення організаційних питань. Також він запросив приєднатися до поїздки спеціальну представницю ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау.
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