Кравчук: Білорусь - невідповідний майданчик для переговорів ТКГ

Неможливість дістатися до Мінська за допомогою авіасполучення є додатковим приводом для перенесення переговорів ТКГ в більш нейтральну країну.
Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
За його словами, проблема вже назріла і, до того ж Україна вже не має авіасполучення з Білоруссю. Тобто навіть для того, щоб дістатися до Мінська, потрібно добиратися поїздом, автобусом або автомобілем і не всі можуть витримувати такий режим.
"Тому перейти потрібно до обрання майданчика для продовження вирішення проблеми миру на Донбасі, припинення конфлікту на Донбасі. На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія. Якщо у Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення однієї України", - заявив Кравчук.
Він також додав, що перш за все повинна бути освітлена позиція спецпредставника голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау, тому що саме ОБСЄ модерує засідання.
"Тому тут повинна бути спільна позиція на чолі з ОБСЄ, це такий повинен бути підхід, на мою думку. Але почути потрібно всіх, і Росію, зокрема. Вона член Тристоронньої контактної групи і ми не можемо не почути позицію і пропозиції Росії", - підсумував Кравчук.
"Тому перейти потрібно до обрання майданчика для продовження вирішення проблеми миру на Донбасі, припинення конфлікту на Донбасі. На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія. Якщо у Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення однієї України", - заявив Кравчук.
Він також додав, що перш за все повинна бути освітлена позиція спецпредставника голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау, тому що саме ОБСЄ модерує засідання.
"Тому тут повинна бути спільна позиція на чолі з ОБСЄ, це такий повинен бути підхід, на мою думку. Але почути потрібно всіх, і Росію, зокрема. Вона член Тристоронньої контактної групи і ми не можемо не почути позицію і пропозиції Росії", - підсумував Кравчук.
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