Червоний Хрест під час евакуації з «Азовсталі» зібрав дані близько 1800 захисників

13:32 01 вересня Київ, Україна

Міжнародний комітет Червоного Хреста під час евакуації захисників із заводу "Азовсталь" задокументував особисті дані близько 1800 осіб.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції в Києві.

"Під час евакуації захисників Азовсталі ми змогли зареєструвати близько 1800 осіб, розраховуючи, що ми зможемо їх відвідати. На жаль, ми не можемо цього зробити", - сказав Мардіні.



Він зазначив, що у випадку з комбінатом "Азовсталь" МКЧХ сприяв безпечному виходу комбатантів з його території під час взаємодії зі сторонами збройного конфлікту.

"Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їхнє відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук ворога, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - наголосив гендиректор МКЧХ.



Мардіні повідомив, що наразі представникам очолюваної ним організації вдалося відвідати лише кілька сотень військовополонених з обох боків.

Але ми знаємо, що є тисячі інших, доступу до яких у нас ще немає. Ми продовжимо вимагати доступу до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями", - запевнив Мардіні.



МКЧХ не знає точної кількості військовополонених і не спекулюватиме цифрами. Водночас Мардіні наголосив, що представники організації "щодня спілкуються, щоб отримати повний доступ до військовополонених".

"Ми постійно повторюємо публічно, що це зобов'язання сторін конфлікту - надавати доступ МКЧХ до військовополонених... Ми продовжуємо обговорювати це на всіх рівнях офіційних органів російської федерації і в нас також дуже конструктивний діалог тут, в Україні, щодо військовополонених". Але я не можу сказати, що мене влаштовує нинішнє становище, тому що є величезна прірва між тим, що ми можемо зробити, і тим, що ми маємо зробити відповідно до Третьої Женевської конвенції", - наголосив гендиректор.



Мардіні відмовився розповідати про умови утримання тих військовополонених, яких представникам МКЧХ вдалося відвідати, пославшись на конфіденційність такої інформації.