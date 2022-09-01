Червоний Хрест уже місяць не допускають до місця трагедії в Оленівці

13:36 01 вересня Київ, Україна

МКЧХ досі не одержав доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції в Києві.

"Пройшов місяць з моменту обурливого нападу на Оленівську виправну колонію. Незважаючи на активні конфіденційні переговори, нам не був наданий доступ до військовополонених, які постраждали від нападу, і ми також не маємо гарантій безпеки, необхідних для здійснення цього відвідування. Ми докладаємо великих зусиль, щоб це змінити", - сказав Мардіні.



За його словами, він знає, що люди мають питання про роль МКЧХ в Україні, і вважає за потрібне пояснити, що "ми можемо і чого не можемо як організація". Зокрема, Мардіні зазначив, що МКЧХ не може нікого змусити до виконання норм Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими у тому чи іншому збройному конфлікті.