Червоний Хрест не розголошуватиме інформацію про виведених з Азовсталі

Інформація про виведених військовослужбовців з Азовсталі, їхню кількість та персональні дані залишаться засекреченими.
Про це повідомляють у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста.
Мірелла Ходейб додала, що реєстрація військовополонених організацією дозволяє їм "відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".
Сім'ї виведених з Азовсталі військовослужбовців можуть дізнатися в МКЧХ, чи військові зареєстровані організацією під час виходу.
Сім'ї виведених з Азовсталі військовослужбовців можуть дізнатися в МКЧХ, чи військові зареєстровані організацією під час виходу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі