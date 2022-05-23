Червоний Хрест не розголошуватиме інформацію про виведених з Азовсталі

09:42 23 травня Київ, Україна

Інформація про виведених військовослужбовців з Азовсталі, їхню кількість та персональні дані залишаться засекреченими.

Про це повідомляють у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста.

"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримання їхнього зв'язку з сім'ями. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", - повідомила представниця МКЧХ Мірелла Ходейб.

Мірелла Ходейб додала, що реєстрація військовополонених організацією дозволяє їм "відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".



Сім'ї виведених з Азовсталі військовослужбовців можуть дізнатися в МКЧХ, чи військові зареєстровані організацією під час виходу.