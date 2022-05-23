Червоний Хрест не розголошуватиме інформацію про виведених з Азовсталі

09:42 23 травня Київ, Україна

Інформація про виведених військовослужбовців з Азовсталі, їхню кількість та персональні дані залишаться засекреченими.

 
Про це повідомляють у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста.
 
"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримання їхнього зв'язку з сім'ями. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", - повідомила представниця МКЧХ Мірелла Ходейб.
 
Мірелла Ходейб додала, що реєстрація військовополонених організацією дозволяє їм "відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".

Сім'ї виведених з Азовсталі військовослужбовців можуть дізнатися в МКЧХ, чи військові зареєстровані організацією під час виходу.
 
"Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ електронною поштою [email protected], а також за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155", - йдеться в повідомленні.