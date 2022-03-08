Червоний Хрест: евакуаційні маршрути з Маріуполя замінували

09:36 08 березень Київ, Україна

Директор Червоного Хреста повідомив про замінування маршруту для евакуації цивільного населення із Маріуполя.



Домінік Стілхарт, оперативний директор Міжнародного Червоного Хреста в інтерв'ю bbc розповів про угоди щодо гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення з обложених українських міст.

Стілхарт заявив, що такого роду угоди мають бути "ясними і точними", і що все, про що домовилися зараз - "не більше ніж угоди в принципі".

Як приклад він навів Маріуполь. Стілхарт сказав, що команда Червоного Хреста намагалася виїхати з міста в неділю, але "невдовзі усвідомила, що зазначений маршрут замінований".