Червоний Хрест: евакуаційні маршрути з Маріуполя замінували

Директор Червоного Хреста повідомив про замінування маршруту для евакуації цивільного населення із Маріуполя.
Домінік Стілхарт, оперативний директор Міжнародного Червоного Хреста в інтерв'ю bbc розповів про угоди щодо гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення з обложених українських міст.
Як приклад він навів Маріуполь. Стілхарт сказав, що команда Червоного Хреста намагалася виїхати з міста в неділю, але "невдовзі усвідомила, що зазначений маршрут замінований".
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