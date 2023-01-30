Коста-Ріка приєдналася до Кримської платформи

19:26 30 січня Київ, Україна

До переговорного міжнародного майданчика з деокупації "Кримська платформа" приєдналася Коста-Ріка, повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.



За її словами, тепер цей унікальний формат поєднує понад 60 держав та міжнародних організацій з Європи, Північної та Південної Америки, Азії та Африки.



На переконання Джапарової, розширення Кримської платформи завдяки країнам Глобального Півдня – це підтвердження того, що питання деокупації Криму є пріоритетним для всього світу.



Дипломат підкреслила, що завдяки платформі Україна повернула Крим до міжнародного порядку денного та мобілізувала цілу коаліцію держав навколо національного інтересу.



Еміне Джапарова анонсувала у 2023 році ще більше розгортання діяльності Кримської платформи. Адже вона має потенціал та стає майданчиком для деокупації не лише Криму, а й усіх інших українських територій.