Корвет для ВМС України «Гетьман Іван Мазепа» спущений на воду у Туреччині

15:39 03 жовтня Київ, Україна





Це перший із замовлених Києвом кораблів. Він стане новим флагманом ВМС замість фрегата «Гетьман Сагайдачний», який затопили у Миколаєві на початку війни. Рішення позбутися корабля прийняв екіпаж, щоб той не потрапив до рук У Туреччині спустили на воду протичовновий корвет Ada-класу Гетьман Іван Мазепа для військово-морських сил (ВМС) України. Урочисту подію відвідала перша леді Олена Зеленська. У складі ВМФ України "Гетьман Іван Мазепа" може з'явитися вже 2024 року.Це перший із замовлених Києвом кораблів. Він стане новим флагманом ВМС замість фрегата «Гетьман Сагайдачний», який затопили у Миколаєві на початку війни. Рішення позбутися корабля прийняв екіпаж, щоб той не потрапив до рук

російських військових.

Новий корвет довжиною майже 100 метрів було закладено минулого року. До війни передбачалося, що спущений на воду корабель перейде з Туреччини до України, де його добудували б і в 2024 році поставили в стрій, але тепер переправку відклали.



Корвети Ada мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість - 29 вузлів, а дальність плавання - 3500 миль. Повний екіпаж – 106 осіб.

На корветах встановлено 8 протикорабельних ракет Harpoon, торпедні апарати для 324-міліметрових Mk.32 або Mk.46 (або Murene 90 Impact), є система захисту від торпедної атаки, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння RIM 116 ПУ Mk 49 RAM (опрацьовано можливість встановлення французького комплексу VL MICA).



Корвети для України будують з урахуванням можливості переозброєння, зокрема, з використанням арсеналу різних виробників. Тобто осередки під крилаті ракети підходять як для Harpoon, так і для ракет комплексу «Нептун», турецької Atmaca, норвезької Naval Strike Missile та інших.



Кораблі оснащені сучасною системою бойового управління, навігацією, гідролокатором та системою РЕБ, є ангар для вертольота або безпілотників. Передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.



Рік тому командувач ВМС України Олексій Неїжпапа говорив, що корвет увійде до складу збройних сил країни у 2024 році. Екіпаж судна формується, вже визначено капітана. У листопаді 2021 року українські моряки проходили стажування на корветі TCG Kınalıada (F-514) ВМС Туреччини.



Другий корабель мав будуватись уже на потужностях заводу «Океан» в Україні із залученням турецьких фахівців. Поки що його доля невідома.