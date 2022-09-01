Коригувальників вогню більше не випускатимуть під заставу

16:30 16 серпня Київ, Україна

Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників ворожого вогню, тепер вони не зможуть вийти під заставу до суду.





Відповідне виправлення було у законопроєкті 7431, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Рішення парламент ухвалив у вівторок, 16 серпня. "За" проголосували 282 депутати.

"Тепер неможливо вийти під заставу до суду. Відповідні зміни внесено до Кримінального процесуального кодексу", – пише нардеп.

Нагадаємо, 10 серпня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законодавчу ініціативу, згідно з якою осіб, підозрюваних у співпраці з ворогом та коригуванні вогню, не випускатимуть під заставу.



Одним із перших гучних епізодів стала справа Алли Душкіної (Алла Ратушна), яка звинувачується в коригуванні вогню в Київській області. Колаборантка пішла на співпрацю із ворогом за обіцянку очолити міністерство освіти окупаційної влади. Також буквально цього тижня у Черкасах випустили підозрюваного депутата Олександра Замирайла, який очолював місцеву фракцію ОПЗЖ. Замирайло не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині.