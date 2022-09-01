Коригувальників вогню більше не випускатимуть під заставу

Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників ворожого вогню, тепер вони не зможуть вийти під заставу до суду.
Відповідне виправлення було у законопроєкті 7431, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Рішення парламент ухвалив у вівторок, 16 серпня. "За" проголосували 282 депутати.
Нагадаємо, 10 серпня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законодавчу ініціативу, згідно з якою осіб, підозрюваних у співпраці з ворогом та коригуванні вогню, не випускатимуть під заставу.
Одним із перших гучних епізодів стала справа Алли Душкіної (Алла Ратушна), яка звинувачується в коригуванні вогню в Київській області. Колаборантка пішла на співпрацю із ворогом за обіцянку очолити міністерство освіти окупаційної влади. Також буквально цього тижня у Черкасах випустили підозрюваного депутата Олександра Замирайла, який очолював місцеву фракцію ОПЗЖ. Замирайло не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині.
Сьогодні в Запоріжжі було затримано агента росії, який коригував ракетні удари по місту. Росіяни пообіцяли "керівну посаду" у разі окупації міста.
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