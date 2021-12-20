Корнієнко розповів про плани запустити новий сайт та мобільний додаток

13:22 22 листопад Київ, Україна

Для більш відкритої та прозорої роботи депутатів Верховної Ради буде покращено механізм комунікації між виборцями та парламентом.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.



«Програма являє собою низку певних заходів, спрямованих на відкриту комунікацію між виборцями та парламентом. Буде створено новий сайт Ради, додаток для мобільних пристроїв, де буде доступ до основних законів, новин, можливість отримати інформацію, звідки беруться закони, звідки експертиза надходить, як законопроєкти потрапляють до комітетів, як їх обговорюють. Можна буде ставити галочки навпроти законопроєктів, що цікавлять, і отримувати новини в месенджері або на пошту. Це банальні речі, зрозумілі найпростішим інтернет-магазинам, але для Ради це поки що космос», – заявив перший віцеспікер.



На питання щодо вартості нововведень Олександр Корнієнко запевнив, що «багато можна зробити шляхом оптимізації бюджетів».



Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.