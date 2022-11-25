Корея передасть Україні 20 потужних генераторів

19:19 25 листопада Київ, Україна





На цьому наголосив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради. Республіка Корея направить в Україну як гумдопомогу 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.На цьому наголосив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

"З корейською стороною досягнуто домовленості про передачу Україні як гумдопомогу 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п'яти мініекскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року.



Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату поки що не визначено", - розповів посол.