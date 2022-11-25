Корея передасть Україні 20 потужних генераторів

Республіка Корея направить в Україну як гумдопомогу 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.
На цьому наголосив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.
На цьому наголосив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.
Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату поки що не визначено", - розповів посол.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі