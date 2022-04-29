Корабель із 200 тоннами військової допомоги прибув до Польщі

До польського порту Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії "Ізабель" із 200 тоннами озброєння та військової техніки для України.
Про це повідомляє Dziennik.pl.
Серед вантажу "Ізабель" - озброєння, 30 вантажівок, 10 легких позашляховиків та спеціальні транспортні машини.
Інформацію про прибуття логістичного корабля до порту Польщі та швартування у четвер, 28 квітня, підтвердив прес-секретар 3-ї флотилії кораблів.
Іспанський військовий корабель залишив базу Рота неподалік Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.
Серед вантажу "Ізабель" - озброєння, 30 вантажівок, 10 легких позашляховиків та спеціальні транспортні машини.
Інформацію про прибуття логістичного корабля до порту Польщі та швартування у четвер, 28 квітня, підтвердив прес-секретар 3-ї флотилії кораблів.
Іспанський військовий корабель залишив базу Рота неподалік Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.
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