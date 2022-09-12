Контрнаступ ЗСУ: російські військові готові складати зброю

Через просування ЗСУ на півдні російські окупанти опиняються у складних умовах. Ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра та готові здатися українцям.
Про це повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом, який на той час буде доступний окупантам. Так, російські військові можуть повернутися назад до своїх чи скласти зброю та "вийти з бойової гри", оскільки окупанти досі сприймають це як "спецоперацію".
Вона зазначила, що російські загарбники знають про результативні дії українських військових на сході України. Так, вони усвідомлюють, що затискач між правим берегом Херсона та Силами оборони Півдня буде потужним і потрібно шукати способи "евакуюватися", оскільки використання будь-яких плавзасобів на річці Дніпро обмежене.
За словами Гуменюк, окупанти залишають техніку та озброєння, а себе та підрозділи евакуюють на лівий берег.
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