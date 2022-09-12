Контрнаступ ЗСУ: російські військові готові складати зброю

11:33 12 вересня Київ, Україна

Через просування ЗСУ на півдні російські окупанти опиняються у складних умовах. Ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра та готові здатися українцям.



Про це повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Окупанти намагаються вести переговори щодо умов того, як вони складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", – зазначила Гуменюк.

За її словами, офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом, який на той час буде доступний окупантам. Так, російські військові можуть повернутися назад до своїх чи скласти зброю та "вийти з бойової гри", оскільки окупанти досі сприймають це як "спецоперацію".

"Є вже такі певні розхитування та деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатися нікуди", – повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона зазначила, що російські загарбники знають про результативні дії українських військових на сході України. Так, вони усвідомлюють, що затискач між правим берегом Херсона та Силами оборони Півдня буде потужним і потрібно шукати способи "евакуюватися", оскільки використання будь-яких плавзасобів на річці Дніпро обмежене.



За словами Гуменюк, окупанти залишають техніку та озброєння, а себе та підрозділи евакуюють на лівий берег.