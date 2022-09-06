Контрнаступ ЗСУ на півдні відчутно послаблює можливості агресора-ISW

08:05 06 вересня Київ, Україна

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 вересня.



Зазначається, що українські війська завдають точкових ударів по скупченням живої сили та техніки, командним центрам та логістичним вузлам ворога, прагнучи підірвати його тилові можливості на південному напрямку.



У ISW нагадали, що так званий "заступник голови адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов повідомив російському агентству ТАРС про паузу у проведенні псевдореферендуму на Херсонщині з "безпекових міркувань".



Однак пізніше колаборант заявив, що "все йде за планом" і дату "референдуму" ще не призначено.