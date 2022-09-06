Контрнаступ ЗСУ на півдні відчутно послаблює можливості агресора-ISW

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні України.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 вересня.
Зазначається, що українські війська завдають точкових ударів по скупченням живої сили та техніки, командним центрам та логістичним вузлам ворога, прагнучи підірвати його тилові можливості на південному напрямку.
У ISW нагадали, що так званий "заступник голови адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов повідомив російському агентству ТАРС про паузу у проведенні псевдореферендуму на Херсонщині з "безпекових міркувань".
Однак пізніше колаборант заявив, що "все йде за планом" і дату "референдуму" ще не призначено.
Зазначається, що українські війська завдають точкових ударів по скупченням живої сили та техніки, командним центрам та логістичним вузлам ворога, прагнучи підірвати його тилові можливості на південному напрямку.
У ISW нагадали, що так званий "заступник голови адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов повідомив російському агентству ТАРС про паузу у проведенні псевдореферендуму на Херсонщині з "безпекових міркувань".
Однак пізніше колаборант заявив, що "все йде за планом" і дату "референдуму" ще не призначено.
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