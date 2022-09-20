Контрнаступ України викликає паніку у впливових осіб із кремля - ​​ISW

07:56 20 вересня Київ, Україна

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що контрнаступ ЗСУ підриває і так низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з кремля.

Про це повідомляє ISW.



Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників про необхідність негайної анексії росією Луганської та Донецької областей (значна частина останньої не перебуває під контролем росії – ред.) свідчить про те, що контрнаступ України, що триває, викликає паніку у ворога, у тому числі й у осіб, які приймають рішення у кремлі.

"Законодавчі органи" ставлеників росії в окупованій Україні так званих Донецької та Луганської народних республік ("ДНР" та "ЛНР") закликали своє керівництво "негайно" провести "референдум" про визнання "Л/ДНР" суб'єктами росії.