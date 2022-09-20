Контрнаступ України викликає паніку у впливових осіб із кремля - ​​ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що контрнаступ ЗСУ підриває і так низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з кремля.
Про це повідомляє ISW.
Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників про необхідність негайної анексії росією Луганської та Донецької областей (значна частина останньої не перебуває під контролем росії – ред.) свідчить про те, що контрнаступ України, що триває, викликає паніку у ворога, у тому числі й у осіб, які приймають рішення у кремлі.
Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників про необхідність негайної анексії росією Луганської та Донецької областей (значна частина останньої не перебуває під контролем росії – ред.) свідчить про те, що контрнаступ України, що триває, викликає паніку у ворога, у тому числі й у осіб, які приймають рішення у кремлі.
Такий підхід непослідовний. Російські війська не контролюють усю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують "Л/ДНР", призведе до того, що росія анексує області, які, за визначенням кремля, будуть частково перебувати під законною українською владою та впливом ЗСУ.
Експерти інституту припускають, що російському керівництву не вистачає способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскол у Луганській області.
Кремль може вважати, за даними ISW, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з росії, так і з недавно анексованої української території.
Військові росії відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел, щоб посилити свої "сильно деградовані та деморалізовані підрозділи", але виявляються не в змозі створити значну бойову міць, як неодноразово писав ISW.
Останні українські успіхи у контрнаступі ще більше знижують і так низький моральний дух серед російських підрозділів, які до 24 лютого вважалися елітними.
Експерти інституту припускають, що російському керівництву не вистачає способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскол у Луганській області.
Кремль може вважати, за даними ISW, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з росії, так і з недавно анексованої української території.
Військові росії відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел, щоб посилити свої "сильно деградовані та деморалізовані підрозділи", але виявляються не в змозі створити значну бойову міць, як неодноразово писав ISW.
Останні українські успіхи у контрнаступі ще більше знижують і так низький моральний дух серед російських підрозділів, які до 24 лютого вважалися елітними.
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