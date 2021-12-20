Консультаційний комітет глав України і Польщі проведе засідання 29 березня

17:20 26 березень Київ, Україна

На понеділок, 29 березня, заплановане проведення засідання Консультаційного комітету президентів України і Республіки Польща в форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба президента України.



Під час засідання буде обговорюватися стан реалізації домовленостей, досягнутих на рівні президентів України і Польщі, а також широке коло питань двосторонньої та регіональної взаємодії, зокрема, в сфері безпеки, енергетичній та економічній сферах.



Як відзначають в ОП, також буде узгоджений графік двосторонніх контактів на вищому рівні в 2021 році.



Співголовами Комітету є заступник керівника Офісу Президента, уповноважений президента України в Консультаційному комітеті Ігор Жовква та уповноважений президента Республіки Польща з питань створення Бюро зовнішньої політики Кшиштоф Щерський.