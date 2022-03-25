Конституційний Суд призначив збори суддів

16:59 30 жовтня Київ, Україна

У відділі комунікацій Конституційного Суду України і правового моніторингу повідомили, що в понеділок, 2 листопада, об 11:00 відбудуться збори суддів КСУ

Відповідно до закону про КСУ, збори суддів Конституційного Суду вирішують питання, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням конституційного провадження і не належать до питань, які вирішує Суд на своїх засіданнях. Збори суддів Конституційного Суду є повноважними за умови присутності на них не менше двох третин від загального складу Суду.

"У Конституційному Суді України в понеділок, 2 листопада, об 11:00 відбудуться збори суддів Конституційного Суду України", - повідомили в суді.







