Конгресмени США виступили із жорсткими заявами на адресу Путіна

08:16 24 листопад Київ, Україна

Демократи та республіканці в Конгресі США стурбовані скупченням російських військ навколо України та розцінюють ситуацію як "надзвичайно серйозну".



Заяви з Конгресу



Останніми днями чіткі заяви на підтримку України у Конгресі США пролунали як від республіканців, так і від демократів. Глава сенатського комітету з розвідки, демократ Марк Уорнер заявив, що агресивна риторика та дії Володимира Путіна загрожують миру та стабільності Європи та світу.



У своїй заяві він закликав Білий дім до рішучих дій.

"США та союзники повинні продемонструвати Путіну, що подальші дії щодо дестабілізації безпеки призведуть до руйнівних наслідків для Росії", - каже Уорнер.

З такою позицією погоджується республіканський конгресмен Браян Фіцпатрік - співголова групи підтримки України в Конгресі, який також є членом розвідувального комітету Палати представників. Члени цього комітету отримують регулярні звіти американської розвідки та знайомі із ситуацією.



На його думку, Білий дім має стримати зобов'язання перед Києвом і надати Україні всебічне сприйняття у разі потреби.

“Я застерігаю главу Кремля та прихильників його режиму: якщо ви думаєте, що можете зробити удар по Україні, ви глибоко помиляєтесь. Тому що ми заступимося за українців. Адже ми розуміємо, що якщо Україна впаде перед Росією, це спричинить ефект доміно у всьому регіоні”, - сказав Фіцпатрік.

За словами Фіцпатріка, США слід об'єднати союзників і дати їм зрозуміти, що Україна та ЄС зараз мають загальну загрозу з боку Росії.

"Не секрет, Путін дуже шкодує про розпад СРСР і, ймовірно, намагається його відновити, включаючи Україну, Білорусь і Балтійські країни", - говорить Фіцпатрік.

Ситуацією в Білорусі та Україні стурбована і конгресумен-демократ Марсі Каптур, яка є співголовою групи підтримки України в Конгресі.



Росія збирає десятки тисяч військ та техніки біля кордону України, куди вона вже вторглася і вбила понад 13 000 осіб. Зараз Білорусь за підтримки РФ працює над тим, щоб підірвати ЄС через міграційну кризу», - сказала Марсі Каптур.