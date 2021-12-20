Конгресмени США виступили із жорсткими заявами на адресу Путіна

Демократи та республіканці в Конгресі США стурбовані скупченням російських військ навколо України та розцінюють ситуацію як "надзвичайно серйозну".
Заяви з Конгресу
Останніми днями чіткі заяви на підтримку України у Конгресі США пролунали як від республіканців, так і від демократів. Глава сенатського комітету з розвідки, демократ Марк Уорнер заявив, що агресивна риторика та дії Володимира Путіна загрожують миру та стабільності Європи та світу.
У своїй заяві він закликав Білий дім до рішучих дій.
Заяви з Конгресу
Останніми днями чіткі заяви на підтримку України у Конгресі США пролунали як від республіканців, так і від демократів. Глава сенатського комітету з розвідки, демократ Марк Уорнер заявив, що агресивна риторика та дії Володимира Путіна загрожують миру та стабільності Європи та світу.
У своїй заяві він закликав Білий дім до рішучих дій.
З такою позицією погоджується республіканський конгресмен Браян Фіцпатрік - співголова групи підтримки України в Конгресі, який також є членом розвідувального комітету Палати представників. Члени цього комітету отримують регулярні звіти американської розвідки та знайомі із ситуацією.
На його думку, Білий дім має стримати зобов'язання перед Києвом і надати Україні всебічне сприйняття у разі потреби.
За словами Фіцпатріка, США слід об'єднати союзників і дати їм зрозуміти, що Україна та ЄС зараз мають загальну загрозу з боку Росії.
Ситуацією в Білорусі та Україні стурбована і конгресумен-демократ Марсі Каптур, яка є співголовою групи підтримки України в Конгресі.
Росія збирає десятки тисяч військ та техніки біля кордону України, куди вона вже вторглася і вбила понад 13 000 осіб. Зараз Білорусь за підтримки РФ працює над тим, щоб підірвати ЄС через міграційну кризу», - сказала Марсі Каптур.
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