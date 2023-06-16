Конгресмени закликають Байдена розблокувати постачання винищувачів F-16 Україні

Група конгресменів із різних партій закликала президента США Джо Байдена розблокувати постачання винищувачів F-16 Україні, згідно з повідомленням New York Times.
У листі, який підписали 14 осіб, наголошується, що рішення США має вирішальне значення для забезпечення України необхідними ресурсами та новими можливостями.
Конгресмени зазначають, що надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного припинення збройного конфлікту у регіоні.
Попередні побоювання деяких союзників щодо постачання танків було враховано, і тепер українське лідерство розраховує на підтримку та ресурси від Сполучених Штатів.
У листі, який підписали 14 осіб, наголошується, що рішення США має вирішальне значення для забезпечення України необхідними ресурсами та новими можливостями.
Конгресмени зазначають, що надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного припинення збройного конфлікту у регіоні.
Попередні побоювання деяких союзників щодо постачання танків було враховано, і тепер українське лідерство розраховує на підтримку та ресурси від Сполучених Штатів.
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