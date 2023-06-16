Конгресмени закликають Байдена передати Україні заморожені активи Центробанку росії

12:04 24 травня Київ, Україна

Група американських конгресменів, на чолі з Адамом Шиффом та Браяном Фіцпатріком, закликають президента Джо Байдена використати свої повноваження для переказу заморожених активів російського Центробанку на мільярди доларів на користь України.



Це звернення, висвітлене у Голосі Америки, наголошує на необхідності задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб України.



Конгресмени вказують на відповідальність росії як агресора та на прецеденти використання міжнародних економічних повноважень для підтримки інших країн.



Оцінки показують, що Україна потребує величезних коштів для бюджетних потреб та відновлення країни після війни.