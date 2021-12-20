Конгрес США зацікавлений у вступі України та Грузії в НАТО

Під час обговорення в Конгресі США дій РФ проти американських солдатів в Афганістані, було висловлено пропозицію про якнайшвидше прийняття України і Грузії до складу НАТО. В такому випадку Штати зможуть більш ефективно протистояти Росії. Про це Голос Америки повідомив 11 липня.

"Нам потрібно рішуче підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії та України. Розширення НАТО розповсюдило мир і безпеку в Європі і посилило військову здатність альянсу. Як Україні, так і Грузії слід забезпечити чіткий шлях до членства в НАТО ", - заявив конгресменам старший аналітик Атлантичної ради США Ян Бжезінський.

Він також додав, що неоднозначність "тільки підсилює апетит Путіна", і закликав збільшити економічний тиск на РФ.

"Санкції треба посилити і націлити їх на конкретних росіян, а також сформувати комплексні санкції проти російського фінансового і енергетичного секторів", - підкреслив Бжезинський.

Як повідомлялося раніше, 12 червня Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО. Новий статус передбачає поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які зробили значний внесок в операції та місії під проводом Альянсу.

Нагадаємо, посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що Україна може стати членом НАТО "в правильний момент".