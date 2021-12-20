Конгрес США зацікавлений у вступі України та Грузії в НАТО

Під час обговорення в Конгресі США дій РФ проти американських солдатів в Афганістані, було висловлено пропозицію про якнайшвидше прийняття України і Грузії до складу НАТО. В такому випадку Штати зможуть більш ефективно протистояти Росії. Про це Голос Америки повідомив 11 липня.
Він також додав, що неоднозначність "тільки підсилює апетит Путіна", і закликав збільшити економічний тиск на РФ.
Як повідомлялося раніше, 12 червня Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО. Новий статус передбачає поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які зробили значний внесок в операції та місії під проводом Альянсу.
Нагадаємо, посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що Україна може стати членом НАТО "в правильний момент".
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