Конгрес США ухвалив закон про допомогу Ізраїлю без підтримки України

Члени Палати представників Конгресу США більшістю голосів підтримали запропонований республіканцями законопроєкт про виділення $14,3 млрд допомоги Ізраїлю, в якому відсутня підтримка України.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Палата представників США ухвалила план республіканців щодо надання 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю для боротьби з ХАМАС, хоча демократи наполягали, що цей документ не матиме перспектив у Сенаті.
Законопроєкт ухвалили 226 голосів проти 196, переважно за партійною ознакою, при цьому більшість республіканців підтримали законопроєкт, а більшість демократів виступили проти.
Після схвалення в нижній палаті Конгресу законопроєкт має надійти до Сенату Конгресу США. Голосування за цей документ стало першою великою законодавчою ініціативою нового спікера-республіканця Майка Джонсона.
У законопроєкті, який ухвалила Палата представників США, гроші передбачені на ізраїльську армію, зокрема 4 мільярди доларів на закупівлю ізраїльських оборонних систем Iron Dome та David's Sling для протидії ракетним загрозам малої дальності, а також деяке обладнання зі складів США.
Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що розгляд нового пакету допомоги для України буде об'єднано з безпекою кордонів США. Джонсон зазначив, що відповідний законопроєкт стане наступним після голосування у Палаті представників за допомогу Ізраїлю. На думку спікера, об'єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою є правильним, оскільки так вдасться отримати згоду двох партій з цього питання.
Зазначається, що Палата представників США ухвалила план республіканців щодо надання 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю для боротьби з ХАМАС, хоча демократи наполягали, що цей документ не матиме перспектив у Сенаті.
Законопроєкт ухвалили 226 голосів проти 196, переважно за партійною ознакою, при цьому більшість республіканців підтримали законопроєкт, а більшість демократів виступили проти.
Після схвалення в нижній палаті Конгресу законопроєкт має надійти до Сенату Конгресу США. Голосування за цей документ стало першою великою законодавчою ініціативою нового спікера-республіканця Майка Джонсона.
У законопроєкті, який ухвалила Палата представників США, гроші передбачені на ізраїльську армію, зокрема 4 мільярди доларів на закупівлю ізраїльських оборонних систем Iron Dome та David's Sling для протидії ракетним загрозам малої дальності, а також деяке обладнання зі складів США.
Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що розгляд нового пакету допомоги для України буде об'єднано з безпекою кордонів США. Джонсон зазначив, що відповідний законопроєкт стане наступним після голосування у Палаті представників за допомогу Ізраїлю. На думку спікера, об'єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою є правильним, оскільки так вдасться отримати згоду двох партій з цього питання.
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