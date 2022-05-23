Конфлікт на Донбасі: Україна працює за планом "Б"

18:21 22 грудня Київ, Україна

Віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в питанні врегулювання ситуації на Донбасі уряд вже працює за планом "Б".

Цей план - умовна річ, суть його полягає в роботі над реінтеграцією східних територій ще до того, як Російська Федерація виведе війська.

"Ми вже сьогодні працюємо за планом "Б" - коли працюємо над реінтеграцією, не чекаючи деокупації, коли пишемо закон про державну політику перехідного періоду. Цього не було за 6 років, у нас конфліктують нормативні акти, закони, постанови, укази", - сказав він.

Резніков зазначив, що досвід Нагірного Карабаху говорить про те, що переговори за посередництва ОБСЄ можуть розтягнути ситуацію на десятки років і це загрожує гарячою фазою.

"Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука - прим. ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше. Але припинення війни вирішується не в "Мінську", а на рівні політичних керівників країн, президентів, як мінімум чотирьох лідерів - Німеччини, Франції, України і Росії", - сказав Резніков.

Він вважає, що Україна повинна робити кроки по реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незважаючи на те, коли закінчиться окупація.