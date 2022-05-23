Конфлікт на Донбасі: Україна працює за планом "Б"

Віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в питанні врегулювання ситуації на Донбасі уряд вже працює за планом "Б".
Цей план - умовна річ, суть його полягає в роботі над реінтеграцією східних територій ще до того, як Російська Федерація виведе війська.
Резніков зазначив, що досвід Нагірного Карабаху говорить про те, що переговори за посередництва ОБСЄ можуть розтягнути ситуацію на десятки років і це загрожує гарячою фазою.
Він вважає, що Україна повинна робити кроки по реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незважаючи на те, коли закінчиться окупація.
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