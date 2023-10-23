Конфлікт на Близькому Сході не повинен послабити підтримку України в ЄС – глава МЗС Литви

14:37 23 жовтня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Литви Габрієліус Ландсбергіс перед зустріччю Ради ЄС у Люксембурзі висловив стурбованість, що політична енергія "відтягується" від України через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС

Про це пише The Guardian.



Свою позицію Ландсбергіс висловив, коли був у дорозі на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 23 жовтня.

"Я дійсно очікую, що ми будемо помітним і важливим партнером у вирішенні кризи в Ізраїлі та Палестині, тому що це також стосується нашої безпеки та принципів, за які ми боремося в Україні — щодо верховенства права тощо", — каже міністр.

Він наголосив: "Ми не можемо забувати, ми не можемо відводити очі від України". Ландсбергіс нагадав, що росія відновила наступ на певних ділянках фронту в Україні.

"Це нагадує нам, що росіяни чекають таких ситуацій, коли ми звертаємо нашу увагу ще кудись, щоб вони могли відновити свої атаки", - каже чиновник.

Він висловив сподівання на фінансування Європи оборони України, щоби показати ефективність ЄС.