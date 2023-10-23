Конфлікт на Близькому Сході не повинен послабити підтримку України в ЄС – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габрієліус Ландсбергіс перед зустріччю Ради ЄС у Люксембурзі висловив стурбованість, що політична енергія "відтягується" від України через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.
Про це пише The Guardian.
Свою позицію Ландсбергіс висловив, коли був у дорозі на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 23 жовтня.
Свою позицію Ландсбергіс висловив, коли був у дорозі на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 23 жовтня.
Він наголосив: "Ми не можемо забувати, ми не можемо відводити очі від України". Ландсбергіс нагадав, що росія відновила наступ на певних ділянках фронту в Україні.
Він висловив сподівання на фінансування Європи оборони України, щоби показати ефективність ЄС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі