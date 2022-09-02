Конфлікт між політиками та військовими в Україні виявився фейком - Подоляк

15:42 02 вересня Київ, Україна

Заяви білоруського диктатора олександра лукашенка про нібито конфлікт між президентом України та українськими військовослужбовцями не мають нічого спільного з реальністю.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана лукашенка. Сьогодні цей суб'єкт цілком чітко і детально розповів про справжню причину одного дуже живучого фейка, який місяцями вже роз'їдає наше суспільство. Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні, і що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського», - зазначив Подоляк.

Він вважає, що ця – «вкрай симптоматична» заява, яка чітко розставляє ключові акценти – по-перше, звідки насправді ростуть ноги у цієї конкретної інформаційно-психологічної операції; по-друге, які саме цілі у численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом та військовими, а по-третє, саме наші військові нібито мають стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах росії.

Радник керівника ОП наголосив, що до реальності ця заява не має жодного відношення і очевидно, що лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри.

«І, нарешті, цілком зрозуміло, що, зазнаючи суттєвих проблем у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема, масштабуючи подібні фейки про «конфлікт між політиками та військовими», – упевнений Подоляк.

Водночас він зазначив, що питання в іншому: навіщо наші медійники, блогери та телеграм-канали "настільки наполегливо і системно відгукуються на явно чужорідні провокаційні та фейкові вкидання".

"Щоб що? Щоб реально дограти чужу постановочну гру, про сутність якої так детально розповів лукашенко?" – додав Подоляк.

Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про існування конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та українськими військовими. 