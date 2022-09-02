Конфлікт між політиками та військовими в Україні виявився фейком - Подоляк

Заяви білоруського диктатора олександра лукашенка про нібито конфлікт між президентом України та українськими військовослужбовцями не мають нічого спільного з реальністю.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана лукашенка. Сьогодні цей суб'єкт цілком чітко і детально розповів про справжню причину одного дуже живучого фейка, який місяцями вже роз'їдає наше суспільство. Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні, і що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського», - зазначив Подоляк.
Він вважає, що ця – «вкрай симптоматична» заява, яка чітко розставляє ключові акценти – по-перше, звідки насправді ростуть ноги у цієї конкретної інформаційно-психологічної операції; по-друге, які саме цілі у численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом та військовими, а по-третє, саме наші військові нібито мають стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах росії.
Радник керівника ОП наголосив, що до реальності ця заява не має жодного відношення і очевидно, що лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри.
«І, нарешті, цілком зрозуміло, що, зазнаючи суттєвих проблем у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема, масштабуючи подібні фейки про «конфлікт між політиками та військовими», – упевнений Подоляк.
Водночас він зазначив, що питання в іншому: навіщо наші медійники, блогери та телеграм-канали "настільки наполегливо і системно відгукуються на явно чужорідні провокаційні та фейкові вкидання".
"Щоб що? Щоб реально дограти чужу постановочну гру, про сутність якої так детально розповів лукашенко?" – додав Подоляк.
Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про існування конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та українськими військовими.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана лукашенка. Сьогодні цей суб'єкт цілком чітко і детально розповів про справжню причину одного дуже живучого фейка, який місяцями вже роз'їдає наше суспільство. Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні, і що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського», - зазначив Подоляк.
Він вважає, що ця – «вкрай симптоматична» заява, яка чітко розставляє ключові акценти – по-перше, звідки насправді ростуть ноги у цієї конкретної інформаційно-психологічної операції; по-друге, які саме цілі у численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом та військовими, а по-третє, саме наші військові нібито мають стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах росії.
Радник керівника ОП наголосив, що до реальності ця заява не має жодного відношення і очевидно, що лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри.
«І, нарешті, цілком зрозуміло, що, зазнаючи суттєвих проблем у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема, масштабуючи подібні фейки про «конфлікт між політиками та військовими», – упевнений Подоляк.
Водночас він зазначив, що питання в іншому: навіщо наші медійники, блогери та телеграм-канали "настільки наполегливо і системно відгукуються на явно чужорідні провокаційні та фейкові вкидання".
"Щоб що? Щоб реально дограти чужу постановочну гру, про сутність якої так детально розповів лукашенко?" – додав Подоляк.
Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про існування конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та українськими військовими.
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