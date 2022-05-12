Кінець геополітичної епохи

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну завершило геополітичну епоху.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на пресконференції в Гельсінкі з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.
"Напад росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність і наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", – сказав Джонсон.
Ніїністе зазначив, що росія довго говорила: нейтралітет Швеції та Фінляндії стабілізує ситуацію в Балтійському регіоні. Однак наприкінці минулого року рф заявила, що Фінляндія та Швеція не можуть вступити до НАТО.
Нііністе зазначив, що Швеція та Фінляндія залишалися позаблоковими за власним бажанням, однак своїми заявами рф дала зрозуміти, що у цих країн не може бути своєї волі. За словами фінського президента, це стало серйозним приводом замислитись.
"І те, що сталося 24 лютого і досі триває, жахлива війна в Україні, повністю змінила картину. Вони готові напасти на сусідню країну. І коли запитують, як росія поставиться до вступу Фінляндії до НАТО... Якщо це станеться, то я би сказав, що ви самі до цього привели. Подивіться у дзеркало", – додав Ніїністе.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на пресконференції в Гельсінкі з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.
"Напад росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність і наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", – сказав Джонсон.
Ніїністе зазначив, що росія довго говорила: нейтралітет Швеції та Фінляндії стабілізує ситуацію в Балтійському регіоні. Однак наприкінці минулого року рф заявила, що Фінляндія та Швеція не можуть вступити до НАТО.
Нііністе зазначив, що Швеція та Фінляндія залишалися позаблоковими за власним бажанням, однак своїми заявами рф дала зрозуміти, що у цих країн не може бути своєї волі. За словами фінського президента, це стало серйозним приводом замислитись.
"І те, що сталося 24 лютого і досі триває, жахлива війна в Україні, повністю змінила картину. Вони готові напасти на сусідню країну. І коли запитують, як росія поставиться до вступу Фінляндії до НАТО... Якщо це станеться, то я би сказав, що ви самі до цього привели. Подивіться у дзеркало", – додав Ніїністе.
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