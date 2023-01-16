Кончаловський, Лоза, Рудковська: президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 198 осіб

08:16 16 січня Київ, Україна





Відповідний указ Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження економічних та інших санкцій стосовно 198 осіб, переважно громадян росії. Серед них відомі актори, політики та пропагандисти.Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента України.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в указі.

Хто потрапив під санкції

Режисер Андрій Кончаловський,

Телеведуча Ангеліна Вовк,

Блогер Дмитро Пучков (Goblin),

Продюсерка Яна Рудковська,

Публіцист Микола Старіков,

Колишній губернатор Московської області Борис Громов,

Актори Єгор Бероєв та Евеліна Бледанс,

Співак Юрій Лоза,

Декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков.

Крім того, до списку санкцій потрапили українська проросійська журналістка, колишня ведуча телеканалів Медведчука Діана Панченко, білоруський журналіст Григорій Азаренок та генеральний директор білоруського телеканалу СТВ Олександр Осенко.



Обмеження переважно передбачають блокування активів, заборону торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення культурних обмінів, наукової співпраці, позбавлення державних нагород України, інших форм святкування, заборону на придбання у власність земельних ділянок тощо терміном 10 років.