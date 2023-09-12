Концерн Rheinmetall передав Україні мобільний польовий шпиталь

Найбільший німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий шпиталь.
Про це повідомили на сторінці підприємства у соцмережі X.
Як зазначається, польовий госпіталь розрахований на 32 звичайних та 8 ліжок інтенсивної терапії. Має операційну з усіма стерилізованими засобами, а також рентген, томографічне обладнання, лабораторію, аптеку та місце для відпочинку лікарського складу.
Крім самого польового шпиталю, Rheinmetall забезпечує передачу транспорту для перевезення. Загалом 10 вантажівок із причепами перевозять 20 медичних контейнерів.
Про це повідомили на сторінці підприємства у соцмережі X.
Як зазначається, польовий госпіталь розрахований на 32 звичайних та 8 ліжок інтенсивної терапії. Має операційну з усіма стерилізованими засобами, а також рентген, томографічне обладнання, лабораторію, аптеку та місце для відпочинку лікарського складу.
Крім самого польового шпиталю, Rheinmetall забезпечує передачу транспорту для перевезення. Загалом 10 вантажівок із причепами перевозять 20 медичних контейнерів.
На підприємстві зазначили, що госпіталь розроблений для швидкого розгортання та багаторазового використання інтегрованого обладнання.
10 українських військових пройшли 14-денний навчальний курс, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь.
10 українських військових пройшли 14-денний навчальний курс, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь.
#Rheinmetall has supplied @Ukraine 🇺🇦 with a mobile #fieldhospital.— Rheinmetall (@RheinmetallAG) 12 вересня 2023 р
Лише рік тому, у вересні 2022 року, міністерство #оборони Німеччини уклало з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH контракт на #лікарню та відповідну підтримку навчання.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt
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