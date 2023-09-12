Концерн Rheinmetall передав Україні мобільний польовий шпиталь

16:44 12 вересня Київ, Україна

Найбільший німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий шпиталь.

Про це повідомили на сторінці підприємства у соцмережі X.

Як зазначається, польовий госпіталь розрахований на 32 звичайних та 8 ліжок інтенсивної терапії. Має операційну з усіма стерилізованими засобами, а також рентген, томографічне обладнання, лабораторію, аптеку та місце для відпочинку лікарського складу.

Крім самого польового шпиталю, Rheinmetall забезпечує передачу транспорту для перевезення. Загалом 10 вантажівок із причепами перевозять 20 медичних контейнерів.
"Мобільний польовий госпіталь є незалежним об'єктом і має все необхідне обладнання, генератори, обладнання для виробництва лікарських засобів, власне водопостачання та спеціальну дезактиваційну суміш, туалети та ін. Його можна безпечно транспортувати, і він готовий до роботи одразу після прибуття в Україну", - розповіли в концерні.
На підприємстві зазначили, що госпіталь розроблений для швидкого розгортання та багаторазового використання інтегрованого обладнання.

10 українських військових пройшли 14-денний навчальний курс, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь.