Концерн Rheinmetall передав Україні мобільний польовий шпиталь

"Мобільний польовий госпіталь є незалежним об'єктом і має все необхідне обладнання, генератори, обладнання для виробництва лікарських засобів, власне водопостачання та спеціальну дезактиваційну суміш, туалети та ін. Його можна безпечно транспортувати, і він готовий до роботи одразу після прибуття в Україну", - розповіли в концерні.